Tunceli'de Obezite Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, obezite ile ilgili çeşitli farkındalık artırıcı etkinlikler düzenlendi.

Obezite farkındalık oluşturma için yapılan etkinlikler çerçevesinde, Çemişgezek Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından vatandaşlara obezite ve sağlıklı beslenme konusunda çeşitli bilgiler verildi. Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktorlar Büşranur Yüksel, Eyüp Taha Erdem ve sağlık personeli tarafından, boy, kilo, vücutta kitle endeksi ölçümleri yapılarak, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla stantlar kuruldu. Obezitenin önlenmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - TUNCELİ