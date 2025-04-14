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Tunceli'de Nadir Görülen Kara Leylek Objektiflere Yansıdı

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Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki çayda nadir olarak görülen kara leylek, doğa fotoğrafçısı Muratcan Toprakçı tarafından görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bu özel tür, doğaseverleri heyecanlandırdı.

(TUNCELİ- Pülümür Çayında kara leylek görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki çayda nadir olarak görülen kara leylek objektiflere yansıdı.

Pülümür Çayında nadir görülen kara leylek, doğa fotoğrafçısı Muratcan Toprakçı tarafından karelendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bu özel türün bölgedeki varlığı, doğaseverleri ve doğa fotoğrafçılarını heyecanlandırdı.

Toprakçı, sabah saatlerinde Pülümür Çayı kıyısında yaptığı gözlem sırasında kara leyleği fark ettiğini ve hemen fotoğrafladığını belirtti. Kara leyleğin, doğanın korunması adına önemli bir gösterge olduğunu vurgulayan Toprakçı, bu tür karşılaşmaların doğaya olan ilgiyi artırmasını umduğunu söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Yerel
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