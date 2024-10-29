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Tunceli'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Meşaleli Yürüyüş Düzenlendi

Tunceli'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Meşaleli Yürüyüş Düzenlendi
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Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında meşaleli bir yürüyüş gerçekleştirildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kent protokolü, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nden başlayarak Tunceli Kent Müzesi önünde sona erdi. Katılımcılar Türk bayrakları ve meşaleler ile yürüyüşü gerçekleştirdi.

Tunceli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi.

Tunceli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kent protokolü, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla meşaleli Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi.

Merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde başlayan yürüyüş, Tunceli Kent Müzesi önünde sona ererken, katılımcılar yürüyüş boyunca ellerinde Türk bayrakları ile meşaleler taşıdı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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