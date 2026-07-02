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Tunceli'de Madımak Anması: Katliam Göz Göre Göre Gerçekleştirildi

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Tunceli'de Sivas Madımak Katliamı'nın 33. yıl dönümünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasında, katliamın unutulmayacağı vurgulanarak adalet çağrısı yapıldı.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de Sivas Madımak Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Açıklamayı okuyan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tunceli Şube yöneticisi Çağdaş Bagaç, "Madımak Oteli'nin kuşatılarak ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ve sanatçı yaşamını yitirdi. Göz göre göre gerçekleşen bu katliam, Türkiye'nin yakın tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır" dedi.

Tunceli'de, 2 Temmuz 1993'te yaşanan Sivas Madımak Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla Sanat Sokağı'nda bir araya gelen yurttaşlar, Kışla Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından basın açıklamasını Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tunceli Şube yöneticilerinden Çağdaş Bagaç okudu.

Bagaç, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri için bir araya gelen aydınlar, sanatçılar, yazarlar ve yurttaşların örgütlü bir saldırının hedefi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Madımak Oteli'nin kuşatılarak ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ve sanatçı yaşamını yitirdi. Göz göre göre gerçekleşen bu katliam, Türkiye'nin yakın tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Sivas Madımak Katliamı yalnızca bir otelin yakılması değil; Alevilere, farklı inanç ve kimliklere, özgür düşünceye, sanata ve demokrasiye yöneltilmiş örgütlü bir saldırıdır. Bu katliam, yıllardır beslenen ayrımcılığın, nefret söyleminin ve gerici politikaların toplumsal yaşamda yarattığı tahribatın en ağır sonuçlarından biridir."

"DAVA SÜRECİ ADALET ARAYIŞINI YARALAMIŞTIR"

Katliam sırasında kamu görevlilerinin ve dönemin siyasi iktidarının sorumluluğuna dikkat çeken Bagaç, "Katliam sırasında kolluk güçleri ve siyasal iktidar, saldırgan güruhun saatler süren kuşatmasına rağmen gerekli müdahaleyi gerçekleştirmemiş, yaşananlar adeta seyredilmiştir. Dönemin siyasi iktidarının ve devlet yetkililerinin ihmali ve sorumluluğu, aradan geçen 33 yıla rağmen toplum vicdanında yanıt bekleyen en önemli sorulardan biri olmaya devam etmektedir" dedi.

Bagaç, bugünkü siyasi iktidarın da Madımak Katliamı ile yüzleşme konusunda sorumluluğunu yerine getirmediğini savunarak, davanın zamanaşımına uğratılmasının, cezasızlık politikalarının ve Madımak Oteli'nin "Utanç Müzesi"ne dönüştürülmemesinin adalet arayışını yaraladığını söyledi.

"MADIMAK OTELİ UTANÇ MÜZESİ OLMALI"

Bagaç, açıklamanın sonunda şunları kaydetti:

"Sivas'ta yitirdiğimiz canları saygı, özlem ve mücadele kararlılığıyla anıyoruz. Sivas Madımak Katliamı'nı unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz. Dönemin siyasi sorumluları başta olmak üzere, katliamda ihmali ve sorumluluğu bulunan herkesin tarih önünde ve toplum vicdanında hesap vermesi gerektiğini vurguluyoruz. İktidarı, Madımak Katliamı ile gerçek bir yüzleşme sağlamaya, cezasızlık politikalarına son vermeye ve Madımak Oteli'ni bir Utanç Müzesi'ne dönüştürmenin önündeki engelleri kaldırmaya çağırıyoruz."

Bagaç, Alevilere yönelik ayrımcılığa, nefret söylemine, gericiliğe ve her türlü baskı politikasına karşı eşit yurttaşlık, laiklik, demokrasi ve barış mücadelesini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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