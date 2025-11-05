Haberler

Tunceli'de Kızılay Haftası Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Tunceli'de 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Kızılay Haftası, yoğun katılımla çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler, Kızılay'ın insani yardım misyonunu destekleyerek toplumda gönüllülük ve dayanışma bilincini güçlendirmeyi amaçladı.

Tunceli'de 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası, yoğun katılım ve anlamlı etkinliklerle kutlandı.

Tunceli'de, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası, bu yıl toplumun geniş kesimlerine hitap eden etkinlikler eşliğinde kutlandı. Program kapsamında Kızılay'ın insani yardım misyonu, gönüllülük kültürü ve toplum dayanışmasını destekleyen bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Etkinlik alanında kurulan stantlarda organ bağışı, sigarayı bırakma, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında danışmanlık hizmetleri sunuldu. Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlara çeşitli sağlık ölçümleri ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kızılay gönüllüleri ile hemşirelik bölümü öğrencileri stantlarda aktif rol alarak vatandaşlarla birebir iletişim kurdu ve Kızılay'ın yardımseverlik ve dayanışma anlayışını sahaya yansıttı. Kızılay Haftası kapsamında çocuklar için de yüz boyama, balon dağıtımı, resim ve eğitici oyun aktiviteleri düzenlendi. Miniklere paylaşma ve yardımlaşma kültürü eğlenceli bir atmosferde aktarıldı. Aileler, çocukların hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kızılay Tunceli İl Merkezi Başkanı Dr. İlksen Orhan, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, "Kızılay olarak hedefimiz yalnızca ihtiyaç anında destek olmak değil, toplumun her kesiminde iyilik ve gönüllülük bilincini güçlendirmektir. Kızılay Haftası da bu anlayışı yaygınlaştırmak açısından büyük önem taşımaktadır. Etkinliklerimize katkı sunan tüm kurumlarımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tunceli Kızılay İl Merkezi Başkanlığı koordinasyonunda DSİ Parkı'nda gerçekleştirilen programa Tunceli Valisi Şefik Aygöl, kamu kurumları temsilcileri, gönüllüler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
