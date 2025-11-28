Tunceli'de Kızılay'a Kan ve Kök Hücre Bağışı Rekoru

Tunceli'de vatandaşlar, kurumlar ve gençlerin katılımıyla Kızılay'ın kan ve kök hücre bağışlarına büyük destek verdi; kentte bağış oranları Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

Tunceli'de kan ve kök hücre bağışı çalışmaları, son dönemlerde kentin dört bir yanından gelen yüksek katılımla dikkat çekiyor. Kızılay'ın yürüttüğü kampanyalara hem vatandaşlar hem kamu kurumları hem de üniversite öğrencileri güçlü bir şekilde dahil olurken, bağış oranlarının Türkiye ortalamasının üzerine çıkması kurum yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Tunceli Devlet Hastanesi'nin kan ihtiyacının büyük ölçüde karşılanması, kentte yürütülen gönüllü bağış çalışmalarının etkisini gözler önüne serdi. Kızılay'ın Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, kurum önüne konuşlandırılan kan alma aracına emniyet personeli büyük ilgi gösterdi ve gün boyu bağışlar sürdü. Ayrıca Türk Kızılay'ından bronz madalya almaya hak kazanan bağışçı Eren Telli'nin madalya ve beratını Tunceli Kızılay İl Merkezi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlksen Orhan teslim etti.

Kentte yapılan kan ve kök hücre bağışlarından bahseden Tunceli Kızılay İl Merkezi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlksen Orhan, söz konusu bağışlarla geçtiğimiz ay Tunceli Devlet Hastanesinin kan ihtiyacının yüzde 98'inin Kızılay tarafından karşılandığını belirtti. Başkan Orhan, "Tunceli Kızılay İl Merkezi olarak bir süredir devam ettiğimiz kan ve kök hücre bağışına çok yoğun bir talep aldık. Türkiye ortalamasının üzerinde bir destekle karşılaştık. Geçen ay itibariyle Tunceli Devlet Hastanemizin kan talebinin yüzde 98'ini karşılamış bulunmaktayız. Kan bağışı kadar kök hücre bağışı da bu süreçte destek bekleyen hastalarımız için büyük önem arz etmekte. Yapılan bu bağışlarla kök hücre noktasında bağış bekleyen vatandaşlarımıza umut olmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere destek veren Tunceli halkına, kamu kurumlarımızın çalışanlarına ve yöneticilerine, üniversitemizin kıymetli gençlerine tekrar teşekkür ederim" dedi. - TUNCELİ