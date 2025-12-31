Tunceli'de Yoğun Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de gece yarısı başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve ilçelerde beyaz örtü oluştu.

Meteorolojik veriler doğrultusunda kar yağışı ve buzlanma riskinin artması nedeniyle, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildi. Alınan kararın, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliği açısından önleyici bir tedbir olduğu belirtildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın sabah erken saatlerden itibaren kar yağışının etkisini yoğun göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürdüğü, bazı köy yollarında ulaşımın kontrollü sağlandığı bildirildi. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ana arterler ve bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu. Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.