Tunceli'de Kamu Personel Seçme Sınavı Başladı

Tunceli'de 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı. İçeride sınav heyecanı yaşanırken, çocuklar dışarıda ailelerini bekliyor.

Tunceli'de Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı. Anne ve babaları içeride ter dökerken çocuklar dışarıda bekledi.

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu saat 10.15 itibarıyla başladı. Sınava giriş belgesiyle birlikte sınava gireceği okula gelen adaylar güvenlik kontrolünden geçerek saat 10.00'dan önce içeri alındı. Munzur Üniversitesi'nin bahçesi bu kez anne babalarını bekleyen çocukları ağırladı. Adaylar içeride geleceği için ter dökerken, miniklerin dışarıdaki oyun ve meraklı bakışları sınav heyecanına farklı bir renk kattı. - TUNCELİ

