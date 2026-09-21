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Tunceli'de düzenlenen Alzheimer panelinde hastalık ve bakım süreci ele alındı

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Tunceli'de düzenlenen Alzheimer panelinde hastalık ve bakım süreci ele alındı
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Tunceli'de 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında düzenlenen panelde hastalık, sağlıklı yaşlanma ve hasta yakınlarının bakım zorlukları ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türkiye Alzheimer Derneği Tunceli Şubesi'nin ortak panelinde farkındalık amaçlandı.

Tunceli'de 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında düzenlenen panelde Alzheimer hastalığı, sağlıklı yaşlanma ve hasta yakınlarının bakım sürecinde karşılaştığı zorluklar ele alındı.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türkiye Alzheimer Derneği Tunceli Şubesi iş birliğinde, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla "Alzheimer'ı Anlamak ve Yaşamak: Zamanın İzinde" konulu panel düzenlendi. İl protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen panelde, Alzheimer hastalığı ve demans konusunda farkındalığın artırılması amaçlandı.

Panelde Prof. Dr. Hüseyin Alparslan Şahin, "Alzheimer Hastalığı Nasıl Başlar, Nasıl Seyreder?" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Fizyoterapist Sami Yıldırım, sağlıklı yaş almada fiziksel aktivitenin önemine değinirken, Gerontolog Ercan Tunç ise demans ve Alzheimer hastalarına bakım verme süreci ile başa çıkma yöntemlerini anlattı.

Panel, katılımcıların konuya ilişkin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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