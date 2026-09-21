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Ankara'da makas atan lüks otomobilin sürücüsüne 90 bin lira ceza! Ehliyetine el konuldu, araç trafikten men edildi

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Ankara'da makas atan lüks otomobilin sürücüsüne 90 bin lira ceza! Ehliyetine el konuldu, araç trafikten men edildi
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Ankara Gölbaşı'nda lüks spor otomobiliyle trafikte tehlikeli şekilde şerit değiştirip makas atan sürücü A.C., cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri otomobili takibe alarak durdurdu. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 90 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ankara'da lüks spor otomobiliyle trafikte tehlikeli şerit değiştirerek makas attığı tespit edilen sürücü A.C.'ye, 90 bin lira idari para cezası uygulandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

MAKAS ATARKEN CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Gölbaşı ilçesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda yaşandı. Sürücüsünün makas atarak tehlikeli şekilde ilerlediği tespit edilen lüks spor otomobil, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınarak durduruldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU, ARAÇ 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ekipler, sürücü A.C.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G maddesi kapsamında 90 bin lira idari para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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