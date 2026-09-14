Tunceli’de doğa gezisini yarıda bırakıp 8 saat boyunca çöp taşıdılar

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 3 bin 337 metre rakımlı Kepir Yaylası'na gezi için çıkan doğaseverler, karşılaştıkları çöp ve atıklar nedeniyle gezilerini yarıda bıraktı. Sırtlarına aldıkları atıkları yaklaşık 8 saat boyunca taşıyan doğaseverler, topladıkları çöpleri Ovacık ilçe merkezine getirerek konteynere bıraktı.

Munzur Dağları'nın yüksek kesimlerinde yer alan ve 3 bin 337 metre rakımıyla bölgenin önemli doğa rotalarından biri olan Kepir Yaylası, son yıllarda doğaseverlerin ve trekking gruplarının uğrak noktalarından biri haline geldi. Ancak yüksek rakımlı yaylada doğaya bırakılan çöpler, bölgenin doğal dokusunu kirletiyor.

GEZİ YERİNE TEMİZLİK YAPTILAR

Hasan Yıldız, Dilaver Eren ve Nadir Bulut, doğada vakit geçirmek ve Kepir Yaylası'nın eşsiz manzarasını görmek amacıyla bölgeye gitti. Ancak yaylada ilerledikleri sırada çok sayıda çöp ve atıkla karşılaşan üç arkadaş, gördükleri manzara karşısında gezi planlarını değiştirdi.

Doğada bırakılan plastik, ambalaj ve çeşitli atıkları gören doğaseverler, çöpleri toplamaya karar verdi. Topladıkları atıkları yanlarına alan doğaseverler, yüksek rakım ve zorlu arazi koşullarına rağmen çöpleri bölgeden çıkarmak için yola koyuldu.

ÇÖPLERİ SIRTLARINDA 8 SAAT TAŞIDILAR

Kepir Yaylası'nda toplanan çöplerin araçla alınabileceği bir noktaya kadar ulaştırılması mümkün olmayınca doğaseverler, atıkları sırtlarında taşımak zorunda kaldı. Üç arkadaş, topladıkları çöpleri sırtlarına alarak yaklaşık 8 saat boyunca taşıdı. Yüksek rakım, uzun yürüyüş ve zorlu arazi koşullarına rağmen çöpleri Ovacık ilçe merkezine kadar ulaştıran doğaseverler, atıkları burada çöp konteynerine bıraktı.

"BUNA BİR ÇÖZÜM BULSUNLAR"

Yetkililere seslenen Nadir Bulut, "Kepir Yaylası'na arkadaşlarla gezmeye geldik. Doğada gördüğümüz çöplere dayanamadık ve toplamaya başladık. Şu an topladığımız çöpleri götürüyoruz. Ama her taraf gerçekten rezalet durumda. Gördüğünüz gibi poşetler var. Aynı şekilde Gani Hesen bölgesine geldik, burada da çok fazla çöp gördük. Hayvan ilaç kutuları, şırıngalar, çeşit çeşit konserve kutuları ve değişik materyaller var. Her taraf çöp ve pislik içinde. Buradan yetkililere sesleniyoruz, buna bir çözüm bulsunlar" dedi.

Kaynak: ANKA