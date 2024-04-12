Tunceli'de deprem hasarı nedeniyle okul yıkıldı, yeni okul talebi

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Tunceli'nin Mazgirt ilçesine Darıkent köyündeki 46 yıllık ilk ve ortaokulun yıkımına karar verildi. Okulun boşaltılmasının ardından 7-9 yaş aralığındaki 30 çocuk, köye 40 kilometre uzaklıktaki bir başka okula gönderildi. Aileler taşımalı eğitimin zor olduğunu belirterek yeni bir okul yapılmasını istedi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent köyünde bulunan Darıkent İlk ve Ortaöğretim okulu Kahramanmaraş depremi sonrasında ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilerek kapatıldı. 30 öğrenci ise 40 kilometre uzakta olan Bulgurcular köyünde bir okula taşımalı olarak gönderildi. Yıkım kararın sonrasında çevre köylerle birlikte 10 köy muhtarı Darıkent köyünde öğrencilerin eğitiminin devam etmesi için yeni bir bina yapılmasını talep ediyor.

"EĞİTİMİN BURADA DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Darıkent Mahalle Muhtarı Sercan İlaslan, şunları söyledi:

"Alınan karot örneğine göre bu okula yıkım kararı verildi. Şu anda bizim talebimiz de yeni bir okul binasının yapılması. Öğrenciler şu anda Bulgurcular köyüne taşımalı olarak gönderiliyor fakat öğrenciler için bu bayağı bir problem oluyor. 7-8 yaşında öğrenciler var. Henüz lavaboya kendi başına gidemeyen öğrenciler mevcut buradan Bulgurcular köyüne 40 dakika yol sürüyor. Kış aylarında yollar kar ve buzlanma olduğu zaman sıkıntılar olabiliyor. Öğrenciler oradan buraya gelmesi 17.30-18.00'i buluyor. O saatlerde karanlık oluyor servis evin önüne kadar da gitmiyor bu konuda da sıkıntılar oluyor. Bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuz zaman yeni bir okul binasının yapılmasını ve eğitimin burada devam etmesini istiyoruz. Karot örneği alınarak hiç kimsenin haberi yokmuş benden önceki muhtara da haber verilmemiş. Temmuz ayında gelip almışlar ona göre sağlam değil diyorlar. Şu an köydeki evlerin birçoğu kerpiç ve taş evler büyük bir deprem olduğu zaman hepsi yıkılır. Bu okuldan önce diğer evler yıkılır burası diğer evlerden daha sağlam. Devlet büyüklerimizden bu okulun yeniden yapılmasını istiyoruz."