Tunceli'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında Kavga: 3 Gözaltı

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konser alanının dışında iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Tunceli Valiliği tarafından Kışla Meydanı'nda konser etkinliği düzenlendi. Emrah Karaduman ve Ayna grubu sahne aldığı konser alanının dışında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. Alanda güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kavga anı ve polisin müdahalesi, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.