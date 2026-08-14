Çemişgezek'te Cuma Buluşmaları ile Üreticilere Anız Yangını Uyarısı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Cuma Buluşmaları kapsamında üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından sürdürülen "Cuma Buluşmaları" çerçevesinde üreticilerle sahada bir araya gelinerek bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üretici odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda sürdürülen çalışmalarda, teknik personeller tarafından gerçekleştirilen buluşmalarda, üreticilerin sorun ve talepleri dinlenirken, tarımsal üretim ve hayvancılıkla ilgili güncel bilgiler paylaşıldı. Ekipler, üreticilere özellikle anız yangınlarının toprak verimliliği, çevre ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi vererek, bu konuda duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı