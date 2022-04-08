Tunceli'de 'Çocukların Düşü Hozat'ın Gülüşü' Projesi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tunceli'nin Hozat İlçe Kaymakamlığı tarafından Çocukların Düşü Hozat'ın Gülüşü Projesi hayata geçirildi.

Hozat Kaymakamlığı önemli bir çalışmaya imza attı. Çocukların Düşü Hozat'ın Gülüşü Projesiyle düş kutusuna dileklerini ve hayallerini atan çocukların beklentileri değerlendirilerek mutlu olmalarına vesile olunuyor. İlçede yaşayan çocuklara mutluluk yaşatan uygulama çerçevesinde 'Düş kutusuna' dileklerini atan Hozatlı iki çocuğun hayalleri, ilçe Kaymakamı Melih Aydoğan'ın eşi Ceren Aydoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İlçe merkezinde gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde, oyuncak bebek ve tablet dileğinde bulunan çocuklara hediyeleri, Hozat Kaymakamı Melih Aydoğan'ın eşi Ceren Aydoğan tarafından verildi.

Çocuklar ve aileleri, projeyi hayata geçiren Hozat Kaymakamı Melih Aydoğan'a ve eşi Ceren Aydoğan'a teşekkürlerini iletti. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel