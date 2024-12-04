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Tunceli'de Bir Aile Sabah Penceresinde Kınalı Keklik Gördü

Tunceli'de Bir Aile Sabah Penceresinde Kınalı Keklik Gördü
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan Diren Düşkün, sabah evinin penceresini açınca kınalı keklikle karşılaştı. O anları cep telefonuyla kaydeden Düşkün, sürpriz karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, sabahın erken saatlerinde evinin perdesini açan aile, penceresinde kınalı keklik ile karşılaştı.

Çemişgezek ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan Diren Düşkün, sabahın erken saatlerinde evinin perdesini aralayınca, camına konmuş bir kınalı keklik gördü. O anları cep telefonuyla görüntüledi. Güne güzel bir sürprizle karşılaştığını belirten Diren Düşkün, "Sabah evin penceresini aralayınca kınalı keklik gördüm. Çok şaşırdım. Önce fotoğrafını çektim. Mini mini bir kuş çocuk şarkısı gibi bir durum söz konusu oldu" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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