Tunceli'de Haklarında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Kişi Yakalandı

(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, İstihbarat, KOM ve Merkez İlçe Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu, uzun süredir aranan şahısların saklandıkları adresler tespit edildi.

"Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. ile "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. gözaltına alındı."

Öte yandan, Tunceli-Pülümür karayolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, Ü.U.Ç. isimli şahsın üzerinde 10 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA