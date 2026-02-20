Haberler

Tunceli'de Haklarında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi yakaladı. Şahıslardan biri dolandırıcılıktan, diğeri uyuşturucu ticaretinden hüküm giymiş. Ayrıca, bir araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, İstihbarat, KOM ve Merkez İlçe Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu, uzun süredir aranan şahısların saklandıkları adresler tespit edildi.

"Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. ile "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. gözaltına alındı."

Öte yandan, Tunceli-Pülümür karayolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, Ü.U.Ç. isimli şahsın üzerinde 10 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

