Tunceli'de Aile ve Hukuk Söyleşisi Gerçekleştirildi

Tunceli'de düzenlen Aile ve Hukuk başlıklı söyleşinde merak edilenler yanıtlandı.

Türkiye Aile Yılı Söyleşileri kapsamında Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Aile ve Hukuk" başlıklı söyleşi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, aile kurumunun toplumun temel direği olduğunu vurgulayarak "Güçlü aileler, güçlü toplumlar demektir. Bu nedenle aile hukuku konusundaki bilinç düzeyini artırmak büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın haklarını bilmeleri, sorumluluklarını anlamaları ve gerektiğinde hukuki destek mekanizmalarına ulaşabilmeleri için bu tür etkinlikleri çok kıymetli buluyoruz. Katılımınız, konuya verdiğiniz önemin bir göstergesidir. Bakanlığımız olarak aile kurumunun güçlendirilmesi ve hukuki bilincin artırılması yönündeki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Moderatörlüğünü Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Avukat Ali Sait Kaşan'ın yaptığı söyleşiye, Tunceli Barosu'ndan Avukat Reyhan Helin Bulut ve Elazığ Barosu'ndan Avukat Ayşegül Aytekin konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar, "Türkiye Aile Yılı Söyleşileri" çerçevesinde aile ve hukuku konularına dikkat çekerek, hukukun aile yaşamındaki koruyucu ve düzenleyici rolü, boşanma süreçleri, velayet, nafaka, miras hakları, evlat edinme, aile içi şiddetle mücadele ile hukuki yardım mekanizmalarına erişim başlıklarında bilgilendirmelerde bulundu.

Yoğun katılımın olduğu söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona ererken, il müdürü Hüseyin Okan, katılımcılara plaket ve çiçek takdim etti. - TUNCELİ