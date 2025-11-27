Tunceli'de Afet Bilinci Eğitimi Düzenlendi

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yönetici ve personele, muhtemel afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla "Temel Afet Bilinci Eğitimi" verildi.

Sivil Savunma Uzmanı Sema Ekrem tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde; afet nedir, afet türleri, Tunceli'nin afetselliği gibi temel konular ele alındı. Katılımcılara afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında uygulanması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrasında yapılacak müdahale ile iyileştirme adımları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitimin önemli başlıklarından biri de kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditler oldu. Bu kapsamda, muhtemel KBRN durumlarında bilinmesi gereken kritik noktalar, korunma yöntemleri ve doğru ekipman kullanımı uygulamalı örneklerle anlatıldı. Düzenlenen eğitimlerle afet bilincinin artırılması ve kurum personelinin muhtemel acil durumlarda daha hazırlıklı hale gelmesinin hedeflendiği bildirildi. - TUNCELİ