Tunceli'de 39. Ahilik Haftası'nda Yılın Ahisi Sinan Açılan'a ödülü sunuldu

Tunceli'de 39. Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ahilik kültürünün yaşatılması ve esnaf ve sanatkarlar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen 39. Ahilik Haftası, Tunceli'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ticaret Bakanlığı Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Hafta boyunca Ahilik Komitesi tarafından Vali Şefik Aygöl ziyaret edilirken, "Ahilik - Esnaf Hatıra Ormanı" oluşturulmasına ilişkin protokol de imzalandı. Etkinlikler kapsamında esnaf ve il protokolü dostluk maçında bir araya gelirken, Yılın Ahisi, Yılın Kalfası ve Yılın Çırağı iş yerlerinde ziyaret edildi. Ahilik Haftası'nın ana programında ise 2026 Yılın Ahisi Sinan Açılan, Yılın Kalfası ve Yılın Çırağına ödülleri takdim edildi. Programda Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından esnafa özel hazırlanan kısa film gösterilirken, "Tunceli'den Manzaralar" fotoğraf sergisi de açıldı. Hafta kapsamında Erzurum'da çeşitli kurum ve meslek kuruluşları ziyaret edildi.

Etkinliklerin son bölümünde Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice ve Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, TRT Erzurum Radyosu'nun "Hayatın İçinden" programına konuk oldu. Bir hafta boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde Ahiliğin dayanışma, kardeşlik, dürüstlük ve meslek ahlakı gibi değerleri ön plana çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı