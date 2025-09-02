Tunceli'de 1 Eylül Dünya Barış Günü Yürüyüşü Düzenlendi

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Tunceli'de STK'lar tarafından yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından basın açıklamasında konuşan DEM Parti İl Eş Başkanı Özcan Ateş, "Alevi kutsallarına mescitlerin yapıldığı inanç asimilasyonun sürdüğü, maden politikalarıyla doğanın talan edildiği, baraj politikalarının sürdüğü, doğa kırımının sıradanlaştığı, toplumsal kırım olarak yozluğun, yolsuzluğun, yoksulluğun dayatıldığı, eğitimin tarikatleştirildiği bir anlayışla toplumsal barışı sağlamak zor olsa da bizler asla yılmayacağız ve mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Tunceli'de 1 Eylül Dünya Barış günü kapsamında Dersim Emek ve Demokrasi Platformu tarafından yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından platform adına açıklamayı DEM Parti Tunceli İl Eş Başkanı Özcan Ateş yaptı.

Barışın bir elzem olduğunu söyleyen Ateş, "Sadece dünya ölçeğinde değil ülkemizde de barış elzemdir. Kürt sorununun çözümsüzlüğünün yarattığı yarım asırlık çatışmalı sürecin ardından barış ve demokratik toplum sürecinin yarattığı umut ile barışa evrilirken süreci ve barışa sahip çıkmayı ve güçlendirmeyi önemsiyor ve destekliyoruz" diye konuştu.

Toplumsal barış sağlanmadan sağlıklı bir geleceğin kurulamayacağını dile getiren Ateş, "Seçilmişlerin zindanlara doldurulduğu işçi emekçilerin sendikal ve grev haklarının engellendiği, kadın kimliğinin yok sayıldığı, toplu sözleşmelerde sefalet ücretlerinin dayatıldığı, alevi kutsallarına mescitlerin yapıldığı inanç asimilasyonun sürdüğü, maden politikalarıyla doğanın talan edildiği, baraj politikalarının sürdüğü, doğa kırımının sıradanlaştığı, toplumsal kırım olarak yozluğun, yolsuzluğun, yoksulluğun dayatıldığı, eğitimin tarikatleştirildiği bir anlayışla toplumsal barışı sağlamak zor olsa da bizler asla yılmayacağız ve mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

'Siyasi operasyonlar ve kayyum uygulaması son bulmalı'

Kürt sorununun eşit haklar temelinde demokratik çözümünün sağlanması için gerekli yasal ve hukuki düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Ateş, kayyum uygulamasına son verilmesi çağrısında bulunarak, "Siyasi operasyonların ve kayyum uygulamalarının son bulması, siyasi tutsakların serbest bırakılması ve eşit yurttaşlık ile anadilde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması, her türlü demokratik hak ve eyleme yönelik yasaklamaların, basın, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engellemelerin kaldırılması çağrısını ve mücadelesini bir kez daha yineliyoruz" diye konuştu.

'Haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz'

Ateş'in ardından söz alan DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ise, "Bu ülkede hak hukuk mücadelesi, bu ülkede demokrasi mücadelesi bizim barış kültürümüzle beraber iç içe gelişecek. Biz haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkede adil, onurlu, demokratik ve eşit biçimde halkların özgürce yaşayabileceği, özgürlük yasalarının da kurulabileceği bir yaşam için barış mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.