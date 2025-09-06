Haberler

Tuncel Pekdemir'in Doğa ve Tarım Hassasiyeti: Ahşap Mezar Örneği

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Tuncel Pekdemir, çevreye duyarlılığını göstermek için mermer yerine ahşap bir mezar yaptırdı. Mezarının tarım arazilerini koruyacak şekilde çürüyüp toprağa karışmasını isteyen Pekdemir, bu adımıyla doğaya ve tarıma dikkati çekmek istedi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Tuncel Pekdemir, ölmeden önce yaptırdığı mezarıyla hem doğaya hem de tarım arazilerine dikkat çekti. Pekdemir, mermer mezarların yıllarca kaybolmadığını ve tarım alanlarını daralttığını belirterek, örnek olması için ahşaptan bir mezar yaptırdı.

Ahşap kaide üzerine "Mezarım mermer, demir, beton değil, ağaçtan olsun. Sevenlerim unutunca toprak da unutsun" yazdıran Pekdemir, mezarın zamanla çürüyerek toprağa karışmasını istedi. Pekdemir, "Herkes çevreden gördüğünü yapıyor, mermer mezar yapıyor ama bunlar tarım arazilerini tüketiyor. Benim vasiyetim, doğaya ve tarım alanlarına saygılı bir örnek olması. Mezarım 3-5 sene içinde çürüyüp kaybolacak. Üzerinde ağaçlar, meyveler büyüsün, fındık bahçeleri açılsın. Mermer mezar uzun ömürlü ama kimse uğramıyor, tarım arazileri yok oluyor. Benim mezarım örnek olsun istedim" dedi.

Çocuklarına vasiyet de bıraktığını anlatan Pekdemir, "Çocuklarıma söylediğim gibi mezarımın bir tarafına "Sonsuz olan Allah'tır, her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Ölüm Bana dünyadan gelen en güzel haber. Ölüm güzel olmasa ölür müydü peygamber?" diye yazdırdım ama henüz mezarıma koydurmadım" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
