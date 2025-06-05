Tuncay Demirtaş'ın 'Doğudan Sesler' Programı Büyük İlgi Görüyor

Tuncay Demirtaş'ın 'Doğudan Sesler' Programı Büyük İlgi Görüyor
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Erzurum'da TRT'de yayınlanan 'Doğudan Sesler' programı, Tuncay Demirtaş'ın sunumuyla izleyicilerden tam not alıyor. Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'nda Mahmut Kıvanç ve Fındık Buse'nin konuk olduğu programda, Demirtaş'ın söylediği türküler büyük beğeni topladı.

THM Sanatçısı Tuncay Demirtaş'ın Erzurum TRT'de sunduğu 'Doğudan Sesler' programı, her hafta alkış toplamaya devam ediyor.

Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'nda gerçekleşen programın konuk sanatçıları Mahmut Kıvanç ve Fındık Buse Katılmış'tı. Yaklaşık bir saatlik programı başarılı biçimde sunan Tuncay Kemertaş, söylediği türkülerle de izleyicileri büyüledi.

Program sonunda canlı yayına katılan sanatçılarla fuayeye çıkan Tuncay Kemertaş, programı beğeniyle izleyen ERSANDER üyeleri ile toplu fotoğraf çektirdi. Çekim sonrası Tuncay Kemertaş'a Yazar Kadir Sabuncuoğlu, 'Az Gittik Uzun Gittik', ERSANDER Başkanı Ümit Gergit de 'Ümit'çe Bakış' isimli imzalı kitaplarını hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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