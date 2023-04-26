Tunç Soyer, Sağlık Çalışanlarıyla Buluştu: "Depremde Gösterdiğiniz Fedakârlığı Bütün İzmir Biliyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem felaketi nedeniyle ertelenen 14 Mart Tıp Bayramı kokteylinde belediye bünyesindeki sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Personeliyle gurur duyduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, “Depremde gösterdiğiniz fedakârlığı, Hatay'da gösterdiğiniz olağanüstü yüksek performansı, zor koşullar altında yaptıklarınızı İzmir biliyor. Bana da iftihar etmek düşüyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem felaketi nedeniyle ertelenen 14 Mart Tıp Bayramı kokteylinde belediye bünyesindeki sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Personeliyle gurur duyduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, "Depremde gösterdiğiniz fedakarlığı, Hatay'da gösterdiğiniz olağanüstü yüksek performansı, zor koşullar altında yaptıklarınızı İzmir biliyor. Bana da iftihar etmek düşüyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı kokteylinde bir araya geldi. Deprem nedeniyle ertelenen, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki kokteyle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi operatör Dr. Kadir Devrim Demirel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile eşi Bülten Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu, Özgür Ozan Yılmaz ve sağlık çalışanları katıldı.

SOYER: "İÇİMİZİ AYDINLATIYORSUNUZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Her birinizle iftihar ettiğimizi söylemek istiyorum. İzmir sizi tanıdı, duydu. Depremde gösterdiğiniz fedakarlığı, Hatay'da gösterdiğiniz olağanüstü yüksek performansı, zor koşullar altında yaptıklarınızı bütün İzmir biliyor. Bana da iftihar etmek düşüyor. Sizlerle gurur duyuyorum. Eşrefpaşa Hastanesi'nde uzunca bir süredir sürekli yükselen bir performans var. Onu da sadece ben değil bütün İzmir takdir ediyor. Her birinize minnettarım. Yaptığınız şeyi vicdanınızla, yüreğinizle yapıyorsunuz. Ne kadar teşekkür etsem eksik kalır. İyi ki sizlerle beraber çalışıyoruz. İçimizi aydınlatıyorsunuz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi operatör Dr. Kadir Devrim Demirel ise "Öyle zor zamanlarda beraber olduk ki. 800 kilometre uzakta beraber çalışıyorduk. Hepiniz sağ olun" diye konuştu.