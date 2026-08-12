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Tuna'da Kuraklık Tarihi Gün Yüzüne Çıkardı: 2. Dünya Savaşı'ndan Kalıntılar Bulundu

Tuna'da Kuraklık Tarihi Gün Yüzüne Çıkardı: 2. Dünya Savaşı'ndan Kalıntılar Bulundu
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Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Tuna Nehri’nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle II. Dünya Savaşı döneminden Alman askerlerine ait kalıntılar ve bir motosiklet ortaya çıktı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Tuna Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle II. Dünya Savaşı döneminden Alman askerlerine ait kalıntılar ve bir motosiklet ortaya çıktı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Tuna Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle II. Dünya Savaşı dönemine ait kalıntılar ortaya çıkıyor.

Alman Savaş Mezarları Komisyonundan yapılan açıklamada, Budapeşte'deki Tuna Nehri'nde 1935 ile 1945 yılları arasında Nazi Almanyası'nın silahlı kuvvetleri olarak bilinen Wehrmacht'a ait "DKW NZ 350-1" model motosikletin su yüzüne çıktığı ifade edildi. Ekiplerin motosikleti çıkardığı çalışmalar sırasında ayrıca 2 askerin kalıntılarına ulaşıldığı aktarıldı. Askerlerin kalıntılarının çıkarıldığı ve 2 künyenin de bulunduğu belirtildi. Bulunan 2 künyeden birinin Wehrmacht askerine, diğerinin ise Nürnberg Mahkemelerinde savaş suçlarından sorumlu tutulan bir suç örgütü olarak ilan edilen "Waffen-SS" üyesine ait olduğun kaydedildi. İki askerin kimliklerini tespiti için çalışmalara başlandığı ve kayıp yakını olan herkesin veritabanında isimlerini arayabileceği belirtildi. Askerlerin Budapeşte'nin dışındaki Budaörs'te bulunan Alman savaş mezarlığına defnedileceği ifade edildi. Çalışmalar sırasında ayrıca Alman yapımı Tellermine 35 tanksavar mayınları, bir evlilik yüzüğü ve Nazi Almanyası'nın II. Dünya Savaşı'nda verdiği bir askeri nişan olan Kuban kalkanı da bulunduğu aktarıldı.

Budapeşte, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Sovyet Kızıl Ordusu ile Nazi Almanyası'nın silahlı kuvvetleri Wehrmacht arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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