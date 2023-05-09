TÜMSİAD'dan Cumhur İttifakı'na destek

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programda konuşan TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Osman Atıcı, "Biz Cumhur İttifakı'nı sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Düzenlenen programa TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Osman Atıcı, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı.

Her zaman Cumhur İttifakı'nı sonuna kadar desteklediklerini söyleyen TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Osman Atıcı, "Düzenli olarak yapmaya gayret gösterdiğimiz ve düzenli olarak sizlerle buluşmaya gayret gösterdiğimiz bir program yaptık. Samimi bir atmosfer içerisinde bir programla bir araya gelelim dedik. Sizlerin değerli katılımlarıyla seçim atmosferinde biz hep şunu söyledik; Cumhur İttifakı'nı sonuna kadar destekliyoruz ve desteğimizi belirttik. Son düzlükteyiz. Son viraja girerken, birlik ve beraberlik vurgusu yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu noktada sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi etrafımızdan da 1 oy kazanmak için gayret göstermemiz lazım" dedi.

Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise, "Pazar günü yapılacak seçim öncesi geniş bir buluşmamız oldu. Cumartesi günü sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif ettiği mitingde çok ciddi destekleriniz oldu. Yalnızca Kayseri değil, Türkiye'deki büyük bir coşkuyla karşılanan bu mitinglerde yaptığınız katkılardan dolayı da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bakın açıklamalar daha çok fazla yapılmamıştı. "Ben orada değilim, masanın altında gibi görünüyorum ama orada değilim" gibi kaçamak açıklamalar vardı. Son 2 hafta içerisinde bu açıklamalar da tamamen netleşti. Bir tane milletvekili adayı kalktı Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Ağrı'da açıklama yaptı. Dedi ki "Arkadaşlar biz tabi ki özerkleşmek için çaba sarf ediyoruz. O yüzden Millet İttifakı'nı destekliyoruz. Bunun gizlisi saklısı da yok" dedi. Bazı arkadaşlarımız da bize bu söylenmedi dedi. Sonra birisi de siyasi tutukluların hepsi Demirtaş başta olmak üzere zaten hapishaneden çıkarılacak dedi. Şimdi iyice netleşmeye başlıyor. Bunun kıvrılacak bir yanı yok. Bu seçimler temel tercihlerin kullanıldığı bir seçim olacak. O yüzden ulaşacağınız insanlara bu mesajların mutlaka iletilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Oy kullanacakların sandıklarına sahip çıkması gerektiğini söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu da, "Burada bulunanlarla inşallah 14 Mayıs akşamı güzel bir netice alacağız diye dua ediyoruz. Tabi biz başladığımız gün itibariyle hem sahada hem de sosyal medyada bulunacağız diye bir söylemde bulunmuştuk. Sosyal medyanın önemini şu an herhalde herkes ciddi manada hissediyor. Sonunda nasıl bir atmosferle karşılaşılacağını bilmediğimiz bir atmosfer var. Biz inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın Allah'ın izniyle 13. Cumhurbaşkanı olarak o balkon konuşmasını hep beraber akşam seyredeceğiz. Bizim gördüğümüz şu; saha şu anda gayet güzel. Cumhur İttifakı'mızın lideri sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde. İnşallah 14 Mayıs akşamı sonuçlar açıklandıktan sonra beraber partimizde buluşacağız ama herkesin oy attığı sandığa sahip olmasını rica ediyorum. Ne olur ne olmaz diye etrafında bir dolaşmakta fayda var. Sonrasında da herkesi gece geç saatte olsa partimize bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından sanayicilerin sorularının yanıtlanması ile program sonra erdi. - KAYSERİ