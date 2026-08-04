Haberler

İtfaiyecilere Yasal Meslek Statüsü ve Hak İyileştirmesi Talebi

İtfaiyecilere Yasal Meslek Statüsü ve Hak İyileştirmesi Talebi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tüm Yerel-Sen Muğla Şube Başkanı Ufuk Şimşek, itfaiyecilerin tüm afet ve acil durumlarda canla başla çalıştığını ancak mesleklerinin hâlâ yasal statüye kavuşmadığını belirtti. Şimşek, itfaiyeciliğin yasal bir meslek olarak tanınması, İtfaiye Hizmetleri Sınıfı'nın oluşturulması ve özlük haklarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Tüm Yerel-Sen Muğla Şube Başkanı Ufuk Şimşek, itfaiyecilerin yalnızca yangınlarda değil, tüm afet ve acil durumlarda canlarını ortaya koyarak görev yaptığını belirterek, itfaiyeciliğin yasal bir meslek olarak tanınmasını ve çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesini istedi.

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin orman yangınlarından depremlere, sellerden heyelanlara, bina yangınlarından trafik kazalarına kadar birçok afet ve acil durumla mücadele ettiğini belirtti.

İtfaiyecilerin arama kurtarma çalışmalarında görev aldığını, sel ve su baskınlarında vatandaşların yardımına koştuğunu ve trafik kazalarında hayat kurtardığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"İtfaiyeciler yalnızca yangın söndürmez; arama kurtarma çalışmalarında görev alır, sel ve su baskınlarında vatandaşlarımızın yardımına koşar, trafik kazalarında hayat kurtarır, doğal ve teknolojik afetlerde gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapar. Buna rağmen itfaiyecilik, hala hak ettiği yasal meslek statüsüne kavuşmuş değildir.

Can kurtarmayı meslek edinmiş insanların haklarının yıllardır görmezden gelinmesi kabul edilemez. Afet anlarında kahraman ilan edilen itfaiyecilerin, normal zamanlarda unutulmasına artık son verilmelidir. Fedakarlığın karşılığı yalnızca teşekkür değil, güçlü yasal düzenlemeler ve insanca çalışma koşulları olmalıdır."

"İTFAİYE HİZMETLERİ SINIFI OLUŞTURULMALI"

İtfaiyeciliğin yasal bir meslek olarak tanınması gerektiğini vurgulayan Şimşek, şu çağrıyı yaptı:

"Tüm Yerel-Sen olarak çağrımız nettir; itfaiyecilik yasal bir meslek olarak tanınmalıdır. İtfaiye Hizmetleri Sınıfı bir an önce oluşturulmalıdır. İtfaiyecilerin özlük, mali ve sosyal hakları, yaptıkları görevin riskine uygun şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Fiili hizmet süresi, yıpranma payı, erken emeklilik ve diğer mesleki haklar güvence altına alınmalıdır. İtfaiye teşkilatlarındaki personel eksikliği giderilmeli; araç, ekipman ve teknolojik altyapı güçlendirilmelidir.

Can kurtarmak sıradan bir görev değildir. Bu nedenle itfaiyecilerin hak ettikleri değeri görmeleri ve mesleklerinin yasal güvence altına alınması artık ertelenemez bir zorunluluktur.

İtfaiyecilik meslek olsun. Can kurtaranların hakkı teslim edilsin."

Kaynak: ANKA
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı

Cem Küçük soruşturması büyüyor! Bir gazeteci daha gözaltında
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı

Türk gemisine dron saldırısı! Görüntüler vahim, yaralılar var
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı

Survivor yarışmacısı için gözaltı kararı
CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin

CHP'den yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da rekor transfer! Bonservisi kulüp tarihine geçti

Avrupa'da rekor transfer! Bonservisi kulüp tarihine geçti
Malezyalı pilot havalimanında paket paket uyuşturucuyla yakalandı

Pilotun valizinden çıkanlar şok etti! Yüzlerce yolcunun canıyla oynadı
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

Hemşirenin dairesi 'Çöp ev' çıktı: Tıbbi atıklar da bulununca açığa alındı

Bu evde yaşıyordu! Çöplerin içinde bulunanlar mesleğinden etti
Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı

Sığırlarda ortaya çıktı! Almanya'da bilinmeyen virüs alarmı
İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Doğruysa vahim! Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

80'lerin efsane mankeni Engin Koç'un son hali şaşırttı

Zaman ne acımasızsın! Podyumların efsane isminin son hali şaşırttı