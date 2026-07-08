Şahin'den Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki engelli memura yapılan mobbinge tepki

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yüzde 66 engeli bulunan bir sağlık çalışanına yapılan mobbinge tepki gösterdi.

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde basın açıklaması düzenlendi. Hastanede çalışan yüzde 66 engele sahip sağlık çalışanına sendika tercihi iddiasıyla yapılan mobbinge tepki gösteren Şahin, kimsenin kendi kaprisleri ve kompleksleri için insanların çalıma hayatını huzursuz etme hakkı bulunmadığını söyledi. Başkan Şahin, "Türkiye'de baskı, dışlama ve eziyet maalesef bizim talihimiz. Bu talihi değiştirmek için gerek biz gerekse arkadaşlarımız, bu baskıcı bürokrasinin belini kırmak adına elimizden gelen her türlü çabayı göstererek Türkiye'yi hak ettiği yere birlikte getireceğiz. Maalesef bu eziyet, dışlama ve hatta insanlık dışı tutum sadece işçi arkadaşlarımıza yapılmıyor; memurlarımız da bundan nasibini alıyor. Burada ortaya çıkan net bir gerçek var. Bir yerde iltimasla işe girmiş bir kişi, liyakatsiz olmasına rağmen "arkasında birileri var" diye baskıyla örtmeye çalışıyorsa bu insanları ifşa etmeye devam edeceğiz. Kimse kendi kaprisleri ve kompleksleri uğruna bu ülkenin çalışanlarının çalışma hayatını huzursuz edecek bir noktaya getiremez. Buna hakları yoktur" ifadelerini kullandı.

Mobbinge sessiz kalan yöneticilere de seslenen Mahmut Şahin, "Burada bir sorun varsa, sorumlusu kimse hesap vermelidir. Onun arkasında kim olursa olsun, "Arkamda birileri var, bu yüzden bana bir şey yapılamaz" diye düşünüyorlarsa, biz elimizden geleni yaparız. Buradaki baskının sona ermesi ve vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın huzurlu bir çalışma ortamına kavuşması için elimizden gelen her türlü mücadeleyi veririz. Bu durumun takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı