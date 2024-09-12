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12 Eylül Darbesi Genç Hayatları Sonlandırdı

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Tüm Anadolu Diriliş Derneği Genel Başkanı Şevket Göçmen, 12 Eylül darbesinin Türkiye'deki genç hayatları sonlandırdığını ifade etti. Göçmen, darbenin ardından sol ve sağ güçler arasında yaşanan çatışmaların Anadolu çocuklarını birbirine kırdırdığını vurguladı. Açıklamasında, 1980'den beri vatansever insanların şehit edildiğini ve darbenin büyük bir oyun olduğunu belirtti.

KIRŞEHİR (İHA) – Tüm Anadolu Diriliş Derneği Genel Başkanı Şevket Göçmen, 12 Eylül darbesiyle Türkiye'de genç hayatların son bulduğunu söyledi.

Kuruluş aşamaları süren ve genel başkanlık görevini Şevket Göçmen'in yürüttüğü Tüm Anadolu Diriliş Derneği, 12 Eylül darbesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Postmodern ile modern postların 12 Eylül'de çakıştığını aktaran Göçmen, yaptığı yazılı açıklamada, "12 Eylül, hain bir darbe girişiminin adıdır. Genç hayatların son bulduğu ve Anadolu çocuklarının 'sol-sağ' çatışması ile birbirine kırdırıldığı, birilerinin ise haram saltanatında zevki sefa sürmek adına idam sehpalarını hazırlattığı gündür. Darbe girişimi ile oyunun büyük olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkmıştır. 1980'den bu yana haince vatan sevdalısı insanlar şehit edildi. Cezaevinden çıkanların ise önü kesildi ya da ülke yönetiminden el çektirilmeye çalışıldı. Çıkar ve menfaat ilişkileri nedeniyle öne atılan ve ülkücü olmayan insanlar Türkiye'de 12 Eylül'de büyük oyunu sahneledi" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

12 Eylül Darbesi Politika Türkiye Göçmen Yerel Eylül

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