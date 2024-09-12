12 Eylül Darbesi Genç Hayatları Sonlandırdı

KIRŞEHİR (İHA) – Tüm Anadolu Diriliş Derneği Genel Başkanı Şevket Göçmen, 12 Eylül darbesiyle Türkiye'de genç hayatların son bulduğunu söyledi.

Kuruluş aşamaları süren ve genel başkanlık görevini Şevket Göçmen'in yürüttüğü Tüm Anadolu Diriliş Derneği, 12 Eylül darbesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Postmodern ile modern postların 12 Eylül'de çakıştığını aktaran Göçmen, yaptığı yazılı açıklamada, "12 Eylül, hain bir darbe girişiminin adıdır. Genç hayatların son bulduğu ve Anadolu çocuklarının 'sol-sağ' çatışması ile birbirine kırdırıldığı, birilerinin ise haram saltanatında zevki sefa sürmek adına idam sehpalarını hazırlattığı gündür. Darbe girişimi ile oyunun büyük olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkmıştır. 1980'den bu yana haince vatan sevdalısı insanlar şehit edildi. Cezaevinden çıkanların ise önü kesildi ya da ülke yönetiminden el çektirilmeye çalışıldı. Çıkar ve menfaat ilişkileri nedeniyle öne atılan ve ülkücü olmayan insanlar Türkiye'de 12 Eylül'de büyük oyunu sahneledi" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR