Haberler

Tülay Çavaş, Ata Yadigarlarıyla Dolu Lokantasında Müşterilerine Nostalji Yaşatıyor

Tülay Çavaş, Ata Yadigarlarıyla Dolu Lokantasında Müşterilerine Nostalji Yaşatıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eşiyle birlikte köftecilik yaparak başlayan Tülay Çavaş, kendi işini kurarak başarılı bir lokanta işletmecisi oldu. Nostaljik kahve köşesi, atalarından kalan eşyalarla zenginleşiyor ve müşterilerine geçmişe yolculuk imkanı sunuyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde uzun yıllar eşine köftecilikte yardım eden Tülay Çavaş zamanla kendi işini kurarak patronluğa adım atarken, Çavaş lokantasında atalarından kalma yaklaşık yarım asırlık eşyalarla oluşturduğu kahve köşesi ile dikkat çekiyor.

Evli ve 3 çocuk annesi 47 yaşındaki Tülay Çavaş yıllarca eşinin yanında destek olarak başladığı meslekte kendi ayakları üzerinde durmayı başardı. İlk olarak 2 masalık küçük bir dükkanda işe koyulan Çavaş, kısa sürede çevresinin beğenisini kazanarak işini büyüttü. Bugün ise satın aldığı 12 masalık lokantasında hem lezzetli yemek çeşitleri hem de nostaljik kahve köşesiyle müşterilerini ağırlıyor. Ata yadigarı eşyaların bulunduğu köşe, lokantaya gelen vatandaşların ilgisini çekerken, yemeklerini yiyen müşterilerin çoğu bu köşede oturup geçmişe yolculuk yapar gibi çay ve kahvelerini içiyor. Yarım asırlık radyo, küp, gelin sandığı gibi eşyaların yer aldığı köşe, hem otantik havasıyla hem de geçmişi bugüne taşımasıyla beğeni topluyor.

Lokanta işletmecisi Tülay Çavaş kahve köşesini oluştururken yalnızca görsel bir güzellik değil aynı zamanda bir vefa duygusunu da yaşatmak istediğini belirterek, "Gelin sandığı kayınvalidemin sandığı 35-40 senelik vardır. Küp ise babaannemin. O da 50 senelik. Önceden o küpün içine yağ veya un koyuyorlarmış. Radyo dedemizin radyosu. Çevirmeli telefon ve daha niceleri. Ata miraslarını lokantamın en güzel yerine koydum. Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir. Ben de hem kendi iş yerimi güzelleştirmek hem de atalarımdan kalan yadigar eşyaları her zaman görüp onları anmak, unutmamak adına böyle bir şey yaptım. Görenlerin de hoşuna gidiyorlar. Bu oluşturduğum köşede müşterilerimiz yemeklerini yedikten sonra çay kahve içmek istiyorlar. Burada kendilerini ev rahatlığında hissediyorlar" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti

Daha 16 yaşındaydı! Cadılar Bayramı eğlencesi kabusa döndü
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.