Tülay Çavaş, Ata Yadigarlarıyla Dolu Lokantasında Müşterilerine Nostalji Yaşatıyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde uzun yıllar eşine köftecilikte yardım eden Tülay Çavaş zamanla kendi işini kurarak patronluğa adım atarken, Çavaş lokantasında atalarından kalma yaklaşık yarım asırlık eşyalarla oluşturduğu kahve köşesi ile dikkat çekiyor.

Evli ve 3 çocuk annesi 47 yaşındaki Tülay Çavaş yıllarca eşinin yanında destek olarak başladığı meslekte kendi ayakları üzerinde durmayı başardı. İlk olarak 2 masalık küçük bir dükkanda işe koyulan Çavaş, kısa sürede çevresinin beğenisini kazanarak işini büyüttü. Bugün ise satın aldığı 12 masalık lokantasında hem lezzetli yemek çeşitleri hem de nostaljik kahve köşesiyle müşterilerini ağırlıyor. Ata yadigarı eşyaların bulunduğu köşe, lokantaya gelen vatandaşların ilgisini çekerken, yemeklerini yiyen müşterilerin çoğu bu köşede oturup geçmişe yolculuk yapar gibi çay ve kahvelerini içiyor. Yarım asırlık radyo, küp, gelin sandığı gibi eşyaların yer aldığı köşe, hem otantik havasıyla hem de geçmişi bugüne taşımasıyla beğeni topluyor.

Lokanta işletmecisi Tülay Çavaş kahve köşesini oluştururken yalnızca görsel bir güzellik değil aynı zamanda bir vefa duygusunu da yaşatmak istediğini belirterek, "Gelin sandığı kayınvalidemin sandığı 35-40 senelik vardır. Küp ise babaannemin. O da 50 senelik. Önceden o küpün içine yağ veya un koyuyorlarmış. Radyo dedemizin radyosu. Çevirmeli telefon ve daha niceleri. Ata miraslarını lokantamın en güzel yerine koydum. Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir. Ben de hem kendi iş yerimi güzelleştirmek hem de atalarımdan kalan yadigar eşyaları her zaman görüp onları anmak, unutmamak adına böyle bir şey yaptım. Görenlerin de hoşuna gidiyorlar. Bu oluşturduğum köşede müşterilerimiz yemeklerini yedikten sonra çay kahve içmek istiyorlar. Burada kendilerini ev rahatlığında hissediyorlar" ifadelerini kullandı. - AYDIN