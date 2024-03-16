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Tüketiciler Birliği Özel Çocuklara Tüketici Hakları Eğitimi Verdi

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Tüketiciler Birliği, Tüketici Haftası dolayısıyla özel çocuklara tüketici hakları konusunda eğitim verdi. Genel Başkan Mahmut Şahin ve Eğitim Komisyonu Başkanı Ayşe Karademir, çocuklara alışveriş yapma, neyi alıp almayacakları, neyin yararlı ve zararlı olduğu konusunda bilgiler aktardı.

Tüketiciler Birliği tarafından özel çocuklara tüketici hakları konusunda eğitim verildi.

Tüketiciler Birliği tarafından Tüketici Haftası dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza atıldı. Özel çocuklarla buluşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ve Eğitim Komisyonu Başkanı Ayşe Karademir, çocuklara alışverişlerini yapabilmeleri, neyi alıp almayacakları, neyin yararlı, neyin zararlı olduğu konusunda bilgiler verdi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, etkinlikte çok heyecanlandıklarını belirterek, "Biz Tüketici Haftasında yıllardır sağlıklı insanlara, kurumlara, okullara gider ve haklarını anlatırdık. Konferanslar vererek tüketicilere bilgi verirdik. Bu sene farklı bir etkinlik yapalım istedik. Kurumdan gelen teklif ile özel çocuklarımıza beslenme konusunda bilgi verdik. Yiyeceklere en çok dikkat etmesi gerekenler çocuklarımız. Bu etkinlikleri sürekli yaparak bu çocuklarımıza eğitimler vermek istiyoruz. Alışverişlerini yapabilmeleri konusunda, neyi alıp almayacaklarını, neyin yararlı, neyin zararlı olduğu konusunda bilgiler verdik. Farklı bir etkinlik olduğu için bizde çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahmut Şahin Eğitim Yerel Güncel Haberler

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