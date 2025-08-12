Tuğgeneral Emrullah Büyük için Muğla'da veda yemeği

Güncelleme:
Muğla İl Jandarma Komutanlığı görevinden Moskova İçişleri Müşaviri olarak atanan Tuğgeneral Emrullah Büyük için veda yemeği düzenlendi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Büyük'e plaket takdim etti.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı görevinden, Moskova İçişleri Müşaviri olarak atanan Tuğgeneral Emrullah Büyük için Muğla'da veda yemeği düzenlendi. Programda Muğla valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından tayini çıkan İL Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük'e hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tümgeneral rütbesine terfi eden ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı görevinden Moskova İçişleri Müşaviri olarak atanan Tuğgeneral Emrullah Büyük için bir süredir görev yaptığı Muğla'da veda yemeği düzenlendi. Programa; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Akbıyık, Tuğgeneral Büyük'e Muğla'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
