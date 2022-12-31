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Tuğba Özay'ın babası şair İlhan Özay vefat etti

Yerel Haberler

Tuğba Özay'ın babası şair İlhan Özay vefat etti

Dün akşam Muğla'nın Marmaris ilçesinde yılbaşı öncesi konser veren ünlü sanatçı Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay hayatını kaybetti.

Dün akşam Muğla'nın Marmaris ilçesinde yılbaşı öncesi konser veren ünlü sanatçı Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan Tuğba Özay'ın aile fertlerinin, sanatçının konseri olması ve babasına olan düşkünlüğünü bildikleri için İlhan Özay'ın kaybını kendisinden sakladıkları öğrenildi. Bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele ettiği ve nefes darlığı sebebinden sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenilen İlhan Özay 68 yaşındaydı.

1954 doğumlu Trabzonlu şair ve ödüllü ders kitabı yazarı İlhan Özay'ın cenazesi ile ilgili bilginin aile bireyleri tarafından verileceği açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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