Patlamanın yaşandığı maden ocağıyla ilgili Sayıştay raporu iddiasına TTK'dan jet yanıt: Dezenformasyon içeriyor

Bartın'da meydana gelen maden faciasında 28 işçimiz hayatını kaybederken, Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı'nın 9 gün önce maden ocağında inceleme yaptığı ve 3 yıl önce ocağın grizu riskine karşı uyarıldığı bir rapor olduğu öne sürüldü. Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından iddialara jet hızında yanıt verilirken açıklamada, "Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir." denildi.

Dün akşam Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 28 işçi hayatını kaybetti, 15 işçiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

DENETİM İDDİASI

Ülkenin gözü Bartın'dan gelecek haberlere çevrilmişken, patlamanın ilk belirlemelere göre grizu patlaması nedeniyle gerçekleştiği açıklandı. Öte yandan 5 Ekim 2022'de Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı başkanlığında Uzman Denetçiler; Fatih Yoleri, Salih Temirci, Ümit Özçentik ile TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve beraberindeki ekibin Amasra TİM'de (Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi) yer altına inerek -300/-350 kotları arasında incelemelerde bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca sayıştay'ın, üç yıl önce söz konusu maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarıda bulunduğu iddia edildi.

"İŞ SAĞLIĞINI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BİR DURUM DEĞİLDİ"

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra'daki maden faciasına ilişkin "Sayıştay raporu" iddialarıyla ilgili açıklama yayınladı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Bartın Amasra'daki maden faciasına ilişkin "Sayıştay raporu" iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Eksi kotlarda yüksek metan gazı' ve '2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu' içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. 2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde kömürün içerisinde yer alan metan gazı 'Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu bu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içerisindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildi. Öte yandan Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır."

"DEZENFORMASYON İÇERİYOR"

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermekte olduğu belirterek, "Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığına atanan sayın İbrahim Özkarcı atanmasını müteakip kurumumuzu ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Özkarcı, yeraltı ocağımızı da ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir. TTK Amasra Müessesesinde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır" denildi.