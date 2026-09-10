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TTK’dan dolandırıcılık uyarısı

TTK’dan dolandırıcılık uyarısı
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), kurum ve yetkililerinin isimleri kullanılarak iş paydaşlarından yardım, bağış veya maddi destek talep edildiğinin tespit edildiğini belirterek vatandaşları ve kurumlarla iş yapan tarafları uyardı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), kurum ve yetkililerinin isimleri kullanılarak iş paydaşlarından yardım, bağış veya maddi destek talep edildiğinin tespit edildiğini belirterek vatandaşları ve kurumlarla iş yapan tarafları uyardı.

TTK'dan yapılan açıklamada, söz konusu taleplerin kurumla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı ve kurumun bilgisi ya da onayı dahilinde gerçekleştirilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Kurumumuzun ve yetkililerinin adı, unvanı veya kurumsal kimliği kullanılarak gerçekleştirilen bu tür yardım, bağış, maddi destek ve benzeri taleplere kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Benzer taleplerle karşılaşılması halinde durumun gecikmeksizin kolluk kuvvetlerine ve ilgili adli mercilere bildirilmesi istendi.

TTK, kamuoyunu kurum ve yetkililerinin adı kullanılarak gerçekleştirilebilecek girişimlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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