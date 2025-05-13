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TŞOF Başkanı Engelliler Haftası'nda Kahramanmaraş'ta Program Düzenledi

TŞOF Başkanı Engelliler Haftası'nda Kahramanmaraş'ta Program Düzenledi
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Engelliler Haftası dolayısıyla Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinlikte engelli bireylerle bir araya geldi. Etkinlikte tekerlekli sandalye hediye edilerek destek sağlandı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Engelliler Haftası kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen özel programa katıldı.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ile birlikte düzenlenen etkinlikte, ANKESOB Başkanı Hüseyin Ar, TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi ve Yozgat ESOB Başkanı Latif Altın, Erzincan ESOB Başkanı Bedir Limon ile il ve ilçe esnaf odası başkanları da hazır bulundu.

Program kapsamında gaziler, engelli bireyler ve aileleriyle bir araya gelen Yiğiner, katılımcıların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Etkinlikte, engelli bireylere tekerlekli sandalye hediye edilerek destek sağlandı.

Genel Başkan Yiğiner yaptığı açıklamada, "Engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve aktif katılımını sağlamak için üzerimize düşen tüm sorumlulukları, bugün olduğu gibi yarın da yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe katılan teşkilat mensuplarına, gazilere, engelli vatandaşlara ve ailelerine teşekkür eden Yiğiner, "Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızın 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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