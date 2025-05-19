TSK'nın Gıda Kontrol Merkezi Askerlerin Sağlığını Koruyor

TSK'nın Gıda Kontrol Merkezi Askerlerin Sağlığını Koruyor
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gıda ve içeceklerinin analizi Bursa'daki Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi'nde titizlikle yapılıyor. Askerlerin tüketeceği her ürün, laboratuvar testlerinden geçmeden kullanılmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gıda ve içecek analizlerinin yapıldığı Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı'nda askerlerin yediği yiyecekten içtiği suya kadar her şey bu laboratuvarda testlerden geçmeden kullanılmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün birimlerinde kullanılan gıda ve içeceklerin analizi Bursa'daki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı'nda yapılıyor. Bursa, Yalova, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli'ndeki birlik ile karargahlardan getirilen maddelerin moleküler biyoloji alanında testleri yapılıyor. Her bir uzman personelin farklı alanda analiz yapılması için kurulan Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, 1978 yılında araştırma merkezi olarak faaliyete girerken 2004 yılından itibaren başkanlık olarak hizmete devam ediyor.

İnsan sağlığını etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehditlere yönelik bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerin yürütüldüğü başkanlıkta, askerlerin yediği yiyecek ve içtiği su laboratuvarda testlerden geçmeden kullanılmıyor. Yapılan bütün analizler, titizlikle damla damla kontrol ediliyor. Onaylanan yemek, konserve, su, veya benzeri ürünler askerin önüne geliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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