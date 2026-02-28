ABD Başkanı Donald Trump'tan hamburgerci ziyareti

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'taki bir restoranı ziyaret ederek hamburger siparişi verdi ve destekçilerine hamburger ısmarladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Teksas eyaletindeki bir yerel restoranı ziyaret ederek, başkanlık uçağına götürmek üzere hamburger siparişi verdi. Trump, ayrıca restoranda bulunan destekçilerine hamburger ısmarladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'taki yerel bir restoranı ziyaret etti. Buradaki çalışanlar ve destekçileri ile bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştiren Trump, ABD Başkanlık uçağı Air Force One'a götürmek üzere hamburger siparişi verdi. Trump, ayrıca restoranda bulunan destekçilerine hamburger ısmarladı. Destekçilerinden yoğun ilgi gören Trump, gerçekleştirdiği kısa ziyaretin ardından alkışlarla restorandan ayrıldı. Beyaz Saray'ın daha sonra Trump'ın uçağına götürdüğü siparişlerin fotoğrafını paylaşması ise dikkat çekti. - TEXAS

