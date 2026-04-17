Trump: "Hizbullah, umarım bu önemli dönemde düzgün davranır"

ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail ile Lübnan arasında varılan 10 günlük ateşkesle ilgili açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan bir mesaj yayınlayan Trump, "Hizbullah, umarım bu önemli dönemde iyi ve düzgün davranır. Eğer öyle yaparlarsa bu onlar için harika olur" dedi. Bölgenin barışa ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Trump, "Artık insanlar öldürülmemeli. Sonunda barışa kavuşmalıyız" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı