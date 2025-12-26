Haberler

Trump, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerine saldırı düzenlendiğini açıkladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzeybatı Nijerya'daki DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirilen saldırının emrini verdiğini açıkladı. Trump, teröristlerin Hristiyanlara yönelik katliamlarını durdurmadıkları takdirde daha ağır bedeller ödeyeceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Kuzeybatı Nijerya'daki DEAŞ hedeflerine saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Kuzeybatı Nijerya'daki DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan bir açıklama yapan Trump, saldırı emrini başkomutan olarak kendisinin verdiğini belirterek,"Daha önce bu teröristleri, Hristiyanlara yönelik katliamları durdurmadıkları takdirde bunun bedelini ağır şekilde ödeyecekleri konusunda uyarmıştım. Bu gece, o bedel ödendi" ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Savaş Bakanlığı) koordine ettiği operasyon kapsamında çok sayıda kusursuz saldırının başarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Trump, radikal terörizmin gelişmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Trump, DEAŞ'ın Nijerya'daki Hristiyanlara yönelik katliamlarını sürdürmesi halinde daha fazla DEAŞ'lı teröristin öldürüleceğini ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
