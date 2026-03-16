Trump'tan İran'a yapay zeka suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yapay zeka teknolojisini bir dezenformasyon aracı olarak kullandığını öne sürerek; "İran harap ediliyor. 'Kazandıkları' tek savaşlar, yapay zeka aracılığıyla tasarladıkları ve yozlaşmış medya kuruluşları tarafından servis edilen savaşlardır" dedi. ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de saldırı sonucu yangın çıktığı yönündeki haberleri örnek gösteren Trump, bunun gibi asılsız bilgileri yayınlayan medya kuruluşlarının "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden İran savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran'ın uzun zamandır medya manipülasyonu ve halkla ilişkiler konusunda usta olarak bilindiğini öne süren Trump, "Askeri olarak etkisiz ve zayıf olmalarına rağmen, yalan haber medyasına yanlış bilgi sağlama konusunda gerçekten çok iyiler" ifadelerini kullandı. İran'ın şimdi de yapay zeka teknolojisini bir dezenformasyon aracı olarak kullandığını iddia eden Trump, "Denizde çeşitli gemilere ateş eden sahte 'Kamikaze botları' gösterdiler. Bunlar muhteşem, güçlü ve tehlikeli görünüyor, ancak gerçek değiller. Bunların hepsi, çoktan yenilmiş ordularının ne kadar güçlü olduğunu göstermek için uydurulmuş yalan bilgiler" dedi.

Trump ABD basınını hedef aldı

Bazı ABD'li basın kuruluşlarını İran'ın dezenformasyon kampanyasına alet olmakla itham eden Trump, "Wall Street Journal ve bazı diğer yayın kuruluşlarının doğru olmayan haberine göre vurulduğu ve ağır hasar gördüğü iddia edilen 5 ABD yakıt ikmal uçağının biri hariç, hepsi hizmette. O bir uçak da yakında tekrar gökyüzünde olacak" ifadelerini kullandı.

Dolaşımda olan yanan bina ve gemi görüntülerinin de yapay zeka tarafından üretilen yalan haberler olduğunu söyleyen Trump, "Örneğin İran, yalan haber medyasıyla yakın işbirliği içinde, dünyanın en büyük ve prestijli gemilerinden biri olan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin okyanusta kontrolsüz bir şekilde yandığını gösteriyor. Geminin yanması bir yana, vurulmadı bile. İran bunu yapmaması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu haber asılsız olduğu bilindiği halde yayınlandı. Bu haberi yayınlayan medya kuruluşlarının yalan bilgi yaymaktan dolayı 'vatana ihanet' suçlamasıyla yargılanması gerektiğini söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"Lisansları inceleniyor"

İran'ın göründüğü kadar güçlü olmadığını öne süren Trump, "Gerçek şu ki, İran harap ediliyor. 'Kazandıkları' tek savaşlar, yapay zeka aracılığıyla tasarladıkları ve yozlaşmış medya kuruluşları tarafından servis edilen savaşlardır. Radikal solcu basın bunu çok iyi biliyor, ancak yanlış haberler ve yalanlar ile yoluna devam ediyor" dedi. Bu nedenle söz konusu basın kuruluşlarının güvenilirliğinin çok düşük olduğunu kaydeden Trump, "Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr'ın bu yozlaşmış ve vatanseverlikten uzak haber kuruluşlarının bazılarının lisanslarını incelediğini görmekten dolayı heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Trump, bu kuruluşların milyarlarca dolarlık ücretsiz yayın hakkını yalanları sürdürmek için kullandığını öne sürerek, "Bunlara korkunç reytingler için devasa maaşlar alan gece programlarındaki aptallar da dahil" yorumunu yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı