Trump: "İran anlaşma yapmak istiyor, ancak buna hazır değiller"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini öne sürerek, "Ancak, bence buna hazır değiller. ya iyi bir anlaşma yapacağız ya da hiç anlaşma yapmayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABC11" kanalına verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'la yaşanan askeri gerilime değinen Trump, "İran bir anlaşma yapmak istiyor. Ancak, bence buna hazır değiller. ya iyi bir anlaşma yapacağız ya da hiç anlaşma yapmayacağız" ifadelerini kullandı. İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettikleri iddiasını yineleyen Trump, "Eğer B-2 bombardıman uçaklarımızı kullanmasaydık, şu anda nükleer silaha sahip bir İran olurdu. ve bu nükleer silahları çok kolay bir şekilde kullanırlardı" dedi.

İran'ın herkes tarafından "dünyanın en şeytani ülkesi" olarak kabul edildiğini savunan Trump, "Uzun zamandır öyleler. Çok, çok uzun yıllardır öyleler. Biliyorsunuz, beş yıldır 47 yıl lafını duyuyordum. Gerçek şu ki aslında 52 yıl. Mesele bunun da ötesinde. Ama biz onların icabına bakacağız" ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz"

İran'ın çok zayıf bir durumda olduğunu aktaran Trump, "Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz, hem de çok güçlü bir şekilde. Her gece, hiçbir şey göremedikleri için genellikle gece vakti, birçok gemiyi etkisiz hale getiriyoruz. Orada olduğumuzu biliyorlar ama radarlarını yok ettiğimiz için hiçbir şey göremiyorlar. Gece görüş imkanları sıfır, ama biz gayet iyi gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"İran darmadağın bir durumda"

İran'ın bir çöküş yaşadığını öne süren Trump, "Biliyorsunuz, ekonomileri daha önce hiç olmadığı kadar kötü durumda. Yüzde 300'ün üzerinde enflasyonları var. Askerlerine maaş ödemiyorlar. Ordularına ödeme yapmıyorlar. Polislerine ödeme yapmıyorlar. Darmadağın bir durumdalar. Neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

"Eninde sonunda biz kazanacağız"

Trump, (İran'a karşı) "Daha fazla askeri sevkiyat bekliyor musunuz, yoksa bir anlaşmaya varılabileceği konusunda umutlu musunuz?" sorusuna, "Bence sonunda biz kazanacağız. Anlaşma yoluyla olur mu bilmem ama zaten kazanıyoruz; bence eninde sonunda biz kazanacağız" yanıtını verdi.

Trump, İran konusunda önemli bir kararın eşiğinde olduğunu söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin Axios haber sitesine yaptığı son açıklamada, savaşı sona erdirmek için büyük çaplı saldırıları yeniden başlatıp başlatmama konusunda kritik bir dönüm noktasında olduğunu ifade etmişti. Trump, "Önümde önemli bir karar var. İçeri girip onları (İran rejimini) yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu büyük bir karar. Benim için her şey mümkün" ifadelerini kullanmıştı. Trump, İran'ın ABD ile doğrudan temas halinde olduğunu ve İran yönetiminin ABD ile bir anlaşmaya varmak istediğini öne sürmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı