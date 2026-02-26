ABD Başkanı Trump'ın danışmanlarının İran'a ilk saldırıyı İsrail'in yapmasını tercih ettiği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarının, İran'a ilk saldırıyı İsrail'in yapmasını politik açıdan daha az riskli bulduğu ve bu yolu tercih ettiği iddia edildi.

ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereler gündemdeki tazeliğini korurken, ABD merkezli haber sitesi Politico'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Politico'nun adını gizli tutan 2 hükümet kaynağına dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarının, İran'a ilk saldırıyı İsrail'in yapmasından yana olduğu bildirildi. İran'ı misillemeye sevk edecek bir İsrail saldırısının mantıklı görüldüğü ve bunun muhtemel bir Amerikan askeri harekatı için ABD kamuoyunda destek oluşturmaya yardımcı olacağı aktarıldı. Bir kaynağın, "Yönetim içinde ve çevresinde, İsrail'in önce tek başına harekete geçmesinin ve İran'ın bize karşı misilleme yaparak, bize harekete geçmek için daha fazla neden vermesinin siyasi açıdan çok daha iyi olacağı düşüncesi hakim" görüşlerine yer verildi. Kaynakların her ikisinin de İran'a karşı ortak bir ABD-İsrail operasyonunu muhtemel gördüğü aktarılan haberde, Trump'a en yakın kişilerin İran'a saldırıya kesin gözüyle baktığı ifade edildi.

Misilleme riski göz ardı edilmiyor

Muhtemel bir harekatın kapsamının belirsiz olduğunu ve potansiyel risklerin göz önüne alındığını vurgulayan kaynaklar, ABD'nin askeri kapasitesinin büyük bölümünü İran saldırısı için kullanmasının, Çin'i Tayvan'ı işgal etme konusunda cesaretlendirebileceğine dikkat çekti. Kaynaklardan birinin "Eğer rejim değişikliği hedefleyen bir saldırıdan bahsediyorsak, İran'ın elindeki her şeyle misilleme yapması çok muhtemel. Bölgede çok sayıda varlığımız var ve bunların her biri potansiyel bir hedef. Ayrıca 'Demir Kubbe' koruması altında değiller. Bu nedenle Amerika'nın kayıplarının olma ihtimali yüksek. ve bu da çok fazla siyasi risk içeriyor" dediği aktarıldı.

"Ne yapacağını yalnızca Trump bilir"

Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly, konuyla ilgili yorum talebi üzerine, "Medya başkanın düşünceleri hakkında spekülasyon yapmayı sürdürse de, Başkan Trump'ın ne yapıp ne yapmayacağını yalnızca kendisi bilir" açıklamasında bulundu. Washington'daki İsrail Büyükelçiliği ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı