Trump, Biden döneminde 'Autopen' ile imzalanan belgelerin geçerliliğini yitirdiğini açıkladı: 'Bu şekilde af veya ceza indirimi alanlar yasal etkisinin olmadığını unutmamalı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın selefi Joe Biden döneminde "Autopen" ile imzalanan başkanlık belgelerini iptal ettiğini duyurmasının yankıları sürerken, Trump'tan konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Trump, Biden döneminde "Autopen" kullanılarak yetkisiz şekilde imzalanan tüm belge, bildiri, yürütme emri, memorandum ve sözleşmelerini resmen geçerliliğini yitirdiğim belirterek, "Af, ceza indirimi veya bu şekilde imzalanmış başka bir belge alan herkes söz konusu belgenin hiçbir yasal etkisinin olmadığını unutmamalıdır" açıklamasında bulundu.

Trump Biden'ı taklit imza iddiası üzerinden hedef almıştı

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada Biden döneminde imzalanan resmi belgelerin yaklaşık yüzde 92'sinde gerçek imza değil, "Autopen" kullanıldığını ve bu yolla Biden'ın imzasının taklit edildiğini iddia etmişti. ABD başkanının özel izni olmadığı sürece resmi belgelerde "Autopen" kullanmanın yasak olduğunu vurgulayan Trump, "Oval Ofis'teki masanın etrafında Biden'ı çevreleyen radikal solcu çılgınlar, başkanlığı onun elinden aldılar" ifadelerini kullanmıştı.

Trump Biden'a "yalancı şahitlik" uyarısı yapmıştı

Bu nedenle o dönemde imzalanan tüm resmi belgeleri geçersiz kıldığını söyleyen Trump, "Sahtekar Joe Biden tarafından doğrudan imzalanmamış tüm başkanlık kararnamelerini ve resmi belgeleri iptal ediyorum. Çünkü 'Autopen'i kullanan kişiler bunu yasadışı bir şekilde yapmıştır" demişti. Biden'ın resmi başkanlık belgelerinin "Autopen" ile imzalandığı sürece dahil olmadığının altını çizen Trump, "Eğer dahil olduğunu söylerse, yalancı şahitlik suçlamasıyla karşı karşıya kalacaktır" uyarısında bulunmuştu. - WASHINGTON