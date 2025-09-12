Trump'a suikast girişimi davası: Alakasız konulardan bahseden sanık, açılış konuşmasını tamamlama hakkını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'a 2024 yılında golf sahasında suikast girişiminde bulunma suçlamasıyla yargılanan Ryan Routh, dava ile ilgisi olmayan konulardan bahsetmesi üzerine açılış konuşmasını tamamlama hakkını kaybetti.

2024 yılında Donald Trump'a golf sahasında suikast girişiminde bulunmakla suçlanan Ryan Routh, ABD'nin Florida eyaletinde yapılan duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı. Açılış konuşmasına "Homo erectus'a ne oldu" diye sorarak başlayan Routh, farklı ülkelerdeki şiddet olaylarına değinerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Alman diktatör Adolf Hitler'den bahsetti. Routh, daha sonra "Putin 1,5 milyon kişiyi öldürdü ve biz hiçbir şey yapmıyoruz" ifadelerini kullandı. Routh'un açılış konuşmasını 5 dakika boyunca dinleyen Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Aileen Cannon, ardından "Konu sınırları içinde kalın" uyarısında bulundu. Bunun üzerine konuşmasının "şiddetsizlik" üzerine odaklandığını belirten Routh, istenirse anayasa hakkında da konuşabileceğini belirtti. Kısa bir süre dünyanın ilk motorlu uçağını yapan Amerikalı Wright kardeşlerden bahseden Routh duygusal anlar yaşadı.

Yargıç sözünü kesti

Dava ile alakasız konulardan bahsetmeyi sürdürmesi üzerine Routh'un sözünü kesen Yargıç Cannon, jüriyi duruşma salonundan çıkardıktan sonra sanığı uyardı. Routh'un açılış konuşmasının "mahkeme emirlerinin açık bir ihlali" olduğunu kaydeden Cannon, "Sanık açılış konuşmasını tamamlama hakkını kaybetmiştir" dedi. Bunun üzerine üzgün olduğunun belirten Routh, "Tamam, özür dilerim" yanıtını verdi.

Jüri suçlamaları dinledi

Yardımcı ABD Savcısı John Shipley ise jüriye Routh'a yöneltilen suçlamaları aktardı. Routh'un, 15 Eylül 2024'te Trump'ın golf oynadığı sahaya yakın bir bölgeye keskin nişancı olarak konuşlandığını söyleyen Shipley, "Bu plan dikkatle hazırlanmıştı ve ölümcül derecede ciddiydi. Ryan Routh, Donald Trump'ın başkan seçilmesini engellemek istedi. Bu nedenle Trump'a suikast girişiminde bulunma yolunu seçti" şeklinde konuştu. Routh'un saldırıdan önce Kuzey Carolina'da yasadışı şekilde tüfek satın aldığını ve West Palm Beach'e seyahat ederek Trump'ın Mar-a-Lago malikanesi ile yakındaki golf sahasına birden fazla kez gittiğini hatırlatan Shipley, "Routh ayrıca Donald Trump'ın uçaklarının günlük konumunu takip etmeye çalıştı" dedi. Routh'un suikast girişimi öncesinde golf sahasının yakınında en az 10 saat boyunca gizlendiğine dikkat çeken Shipley, jüriye Routh'un hazırlık için yaptığı yazılı "malzeme listesi"ni de gösterdi. Listede "karton, kablo bağı, bebek bezi" gibi malzeme isimleri ile "vücuduna böcek ilacı sık" notunun yer alması dikkat çekti.

Saldırganı fark eden ajan ilk tanık olarak dinlendi

Duruşmada, golf sahasında Routh'u fark eden Gizli Servis ajanı da savcılığın ilk tanığı olarak kürsüye çıktı. Şu anda İç Güvenlik Bakanlığı'nda çalışan ajan Robert Fercano, silahını kendisine doğrultmuş olan Routh'u suikast girişimi öncesinde gördüğünü ifade etti. Çapraz sorgu sırasında federal ajan Fercano'ya "Sizi görmek güzel efendim" sözleriyle hitap eden Routh, "Hayatta olmak güzel mi? Eminim aileniz hayatta ve sağlıklı olduğunuz için mutludur" dedi. Tanık Fercano, Routh'un "Yeterince iyi gizlenmiş miydim?" şeklindeki sorusuna ise "Evet, oldukça gizliydiniz. Bir yüz, yüzüme doğrultulmuş bir tüfek ve kurşun geçirmez kalkan vardı. Sizinle göz göze geldikten sonra sonra bana gülümsediniz, ben geri çekildim ve tabancamı çektim" yanıtını verdi. Routh'un "O gün herhangi bir şekilde zarar gördünüz mü?" diye sorması üzerine ise Fercano "Fiziksel olarak hayır. Ama mental olarak yüzüme silah doğrultulmuş bir şekilde yaşıyorum" dedi. Duruşmada Routh'u suikast girişimi öncesinde fark eden Fercano dışında iki Gizli Servis ajanı ile iki FBI ajanı ve Routh'u arabasıyla takip ederek plakasını alan bir kişi de tanık olarak söz aldı.

Suikast girişimi son anda önlenmişti

15 Eylül 2024 tarihinde Florida'nın West Palm Beach kentindeki kendisine ait sahada golf oynayan Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimi son anda önlenmişti. 58 yaşında olduğu belirlenen Ryan Routh isimli şüpheli, saha dışındaki çalılıkların arasından Trump'ın güvenlik ekibine tüfek doğrulturken fark edilmişti. Bir Gizli Servis ajanının kendisine ateş etmesi üzerine olay yerinden kaçan Routh kısa süre sonra yakalanmıştı. Trump'ın 2'nci kez başkanlığa aday olduğu bir dönemde yaşanan olay dünyada geniş yankı uyandırmıştı.

Suikast girişimi suçlamasıyla dava açılmıştı

Suikast girişiminin yanı sıra şiddet eylemi gerçekleştirmek için ateşli silah bulundurmak, hüküm giymiş bir suçlu olarak ateşli silah bulundurmak, seri numarası silinmiş bir ateşli silah bulundurmak ve bir gizli servis çalışanına saldırmak ile suçlanan Routh hakkında dava açılmıştı. Routh'un yargılaması, 12 jüri üyesi ve 4 yedek üyeden oluşan heyetin çarşamba günü ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Pierce federal adliyesinde yemin etmesiyle resmen başlamıştı. - FLORIDA