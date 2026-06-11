TRT Erzurum Radyosu Gençlik Korosu'ndan muhteşem yıl sonu konseri

TRT Erzurum Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, bir yıllık emeklerini muhteşem bir yıl sonu konseriyle taçlandırdı.

TRT Erzurum Müdürlüğü bünyesinde, Mahmut Kıvanç şefliğinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü yıl sonu konserini yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Genç yeteneklerin sahne performansı izleyicilere unutulmaz bir türkü gecesi yaşattı.

Konser, TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Alemdar, gençlerin TRT çatısı altında Türk kültürüne ve müziğine sahip çıkmasının gurur verici olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dinleyicilerden tam not alan gecenin sonunda e ise TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Gürsoy Babaoğlu sahne aldı. Babaoğlu'nun güçlü yorumuyla seslendirdiği türküler, salondaki coşkuyu zirveye taşıdı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı