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Trakya Tohum yeni yönetimini belirledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Trakya Tohum yeni yönetimini belirledi

Trakya Kalkınma Ajansı, Namık Kemal Üniversitesi, Trakya bölgesinin tüm ticaret borsaları ve tohumculuk firmalarının işbirliğiyle kurulan Trakya Tohum A.Ş.'nin yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Trakya Kalkınma Ajansı, Namık Kemal Üniversitesi, Trakya bölgesinin tüm ticaret borsaları ve tohumculuk firmalarının işbirliğiyle kurulan Trakya Tohum A.Ş.'nin yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Tekirdağ'da özel bir otelde yapılan Trakya Tohum A.Ş. Genel Kurulunda ilk olarak divan Başkanı ve üyeleri belirlendi. Divan Başkanlığına Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin seçildi. Daha sonrasında eski yönetim ibra edildi. Konuşmaların ve tartışmaların ardından yeni yönetim kurulunun seçimine gidildi. Ortakların oyları ile Trakya Tohum A.Ş. Yönetim Kurulu şu üyelerden oluştu: Birol Tarar, Kadir Han Tekcan, Hüseyin Uçar, Atila Ayaz, Kenan Var. Yeni yönetim kurulu ilk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak ve kendi içerisinde görev paylaşımı yaparak başkanını seçmiş olacak. - TEKİRDAĞ

Trakya Tohum yeni yönetimini belirledi

Trakya Tohum yeni yönetimini belirledi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Tohum, Yerel, Haberler

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