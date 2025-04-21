Trafikte Tek Teker Motosiklet Kullanan Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

Motosikleti ile trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konuldu

ORDU - Ordu'da, tek teker üzerinde motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye çeşitli maddelerden cezayı işlem uygulandı ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.

Altınordu ilçesinde 17 Nisan tarihinde sosyal medya hesaplarından paylaşılan, trafikte tek teker motosiklet kullanan ve tehlikeli hareketler yaptığı görülen görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonrası tespit edilen motosiklet sürücüsü K.G.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, 'kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde, kişileri korkutmak/şaşırtmak suretiyle saygısızca araç sürmek', 'motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak', 'ardı ardına şerit değiştirmek' ve 'trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak' maddelerinden işlem yapıldı. Ekipler ayrıca motosiklet sürücüsünün belgesini 2 ay süreyle geri aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketlerin videolarına yer verilerek, 'gereği yapıldı ' notu düşüldü.