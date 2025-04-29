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Trafikte Müzikle Dans Eden Seyyar Çiçekçi

Trafikte Müzikle Dans Eden Seyyar Çiçekçi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyyar çiçekçilik yapan bir vatandaş, araçlardan gelen müzik sesiyle dans etmeye başladı ve trafikteki bekleyen insanlara neşe saçtı.

Trafikte renkli görüntüler... Müzik sesini duyunca dans etmeye başladı

BURSA - Bursa'da lambalarda araçların arasında seyyar çiçekçilik yapan vatandaş, araç içinden gelen müzik sesine dayanamayarak oynamaya başladı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Araçların arasında seyyar çiçekçilik yapan vatandaş, bir aracın içinden gelen müzik sesini duyunca çiçekleri bıraktı. Bir anda oynamaya başlayan seyyar çiçekçi, trafikte bekleyen vatandaşları gülümsetti. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - Yerel
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