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Trafik Polisi Yaşlı Çifte Yardım Etti

Trafik Polisi Yaşlı Çifte Yardım Etti
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Ramazan Bayramı tatilinin dönüş yolunda arızalanan yaşlı çifti, trafik polisi araçlarını iterek yol kenarına aldı ve çekici çağırarak yardımcı oldu.

Ramazan Bayramı tatilinin dönüş yolunda aracı bozularak yolun ortasında kalan yaşlı çifte, trafik polisi aracı iterek ve çekici çağırarak yardım etti.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine günler kala vatandaşlar, memleketlerinden İstanbul'a dönüş yolculuğa başladı. Dönüş yolculuğunda D-100 kara yolunun Gerede ilçesi mevkiinde yaşlı çifte ait, 41 AOL 701 plakalı otomobil arıza yaparak yolda kaldı. Hareket edemeyerek yolu tıkatan otomobil, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekipleri tarafından fark edildi. Ekipler yaşlı çiftin yolda kalan aracını iterek yol kenarına aldı. Çekici yardımıyla araç bulunduğu yerden kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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